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Dünya
AA 06.04.2024 02:54

İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı sivil savunma görevlisi öldü

İsrail'in geçen ay Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaralanan sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı sivil savunma görevlisi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Lübnan Sivil Savunmasından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in el-Hiyam bölgesine hava saldırısında yaşamını yitiren çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada hayatını kaybeden Lübnanlının Musa Abdulkerim el-Musevi olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail, 22 Mart'ta el-Hiyam kasabasına hava saldırısı düzenleyerek bir konutu hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlı sivillerin sayısı 54'e yükseldi.

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