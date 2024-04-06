İsrail güçleri ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada,Nablus kentinde 30 yaşındaki bir Filistinli'nin vurulduğu bildirildi.

El Halil kentindeyse, İsrail güçlerinin ateş açtığı 14 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrailli işgalcilerin Eriha kentinin kuzeyinde Filistinliler'e ait 4 evi yaktığı açıklandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de terör estirdi.

Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı.

Şuafat Mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinliler'in direnişiyle karşılaştı, çatışmalar yaşandı.

Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman toplandı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, ramazanın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslümanın toplandığını duyurmuştu.

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de Kadir Gecesi’ni idrak etmek için ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs’e gelmişti.

Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli, İsrail’in engeline takılmıştı.

İsrail makamları bu yıl Batı Şeria’dan sınırlı sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif’e girişine izin vermişti.