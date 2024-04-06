Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2024 00:55

İsrail güçleri ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı

İsrail polisi, Kadir Gecesi'nde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında akşam ve teravih namazlarını kılan çok sayıda Filistinliye saldırdı.

İsrail güçleri ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada,Nablus kentinde 30 yaşındaki bir Filistinli'nin vurulduğu bildirildi.

El Halil kentindeyse, İsrail güçlerinin ateş açtığı 14 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrailli işgalcilerin Eriha kentinin kuzeyinde Filistinliler'e ait 4 evi yaktığı açıklandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te de terör estirdi.
Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı.

Şuafat Mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinliler'in direnişiyle karşılaştı, çatışmalar yaşandı.

Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman toplandı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, ramazanın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslümanın toplandığını duyurmuştu.

200 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da ihya etti
200 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da ihya etti

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de Kadir Gecesi’ni idrak etmek için ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs’e gelmişti.

Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli, İsrail’in engeline takılmıştı.

İsrail makamları bu yıl Batı Şeria’dan sınırlı sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif’e girişine izin vermişti.

ETİKETLER
İsrail Kudüs Mescid-i Aksa Ramazan Ayı Soykırım Katliam
Sıradaki Haber
Ürdün'den çağrı: Gazze'ye tüm kara geçişleri açılsın ve açlık sona erdirilsin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:15
DEAŞ terör örgütüne yönelik “Bozdoğan-21” operasyonları: 48 gözaltı
07:41
Japonya, depremin vurduğu Tayvan'a bir milyon dolarlık acil yardım gönderecek
07:29
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
05:46
Malatya'da yemek pişirilen bir konteynerde tüp patladı
05:52
İsrail saldırılarında 33 bin 91 Filistinli öldürüldü
05:37
Kadir Gecesi dünyadaki müslümanları bir araya getirdi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
200 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da ihya etti
200 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da ihya etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ