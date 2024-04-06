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Dünya
AA 06.04.2024 00:34

Türk askeri Kosova'da Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla ülkenin güneyindeki Prizren kentinde iftar verdi.

Türk askeri Kosova'da Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi
[Fotograf: AA]

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova'da Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi.

Prizren'in Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Temsil Heyet Başkanı Karamürsel, programda yaptığı kısa konuşmanın ardından davetlilerin Kadir Gecesini kutladı.

Türk askeri Kosova'da Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi

Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 300 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ramazan boyunca Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurarak ve pide dağıtarak Kosovalıların yanında oldu.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

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200 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da ihya etti
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