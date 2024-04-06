Ürdün'den çağrı: Gazze'ye tüm kara geçişleri açılsın ve açlık sona erdirilsin

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'ye tüm kara geçişleri açılmalı ve ateşkes hemen başlamalı." sözlerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm insani operasyonlardan sorumlu olması ve Gazze Şeridi'ndeki bölgelere tam erişimin sağlanması gerektiğini vurgulayan Safedi, "Gazzelilerin açlığı sona ermeli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.