İsrail'in hapishane ve gözaltı merkezlerinde 7 Ekim'den beri 54 Filistinli hayatını kaybetti

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hapishane ve gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 1967'den bu yana 291 Filistinli, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 35'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 54 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde de binlerce Filistinliyi alıkoymuştu.

Filistin makamları, alıkonulanların İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinsel istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtiyor.