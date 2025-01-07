Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 8 sivil öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentini eş-Şagaf ve et-Tuffah mahallelerini bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Şagaf Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 5 sivilin öldüğü, bazılarının da yaralandığı aktarılan haberde, Tuffah Mahallesi'nde toplanan bir grup vatandaşın da hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, toplanan vatandaşlara yönelik saldırıda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli öldü, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.