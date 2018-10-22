İsrail'in gözaltına aldığı Kudüs Valisi serbest bırakıldı

İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekip tarafından gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays, Doğu Kudüs'te bulunan gayrimenkullerin Yahudilere satılmasını engellemek için Filistinlileri tehdit etmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme salonuna ayakları prangalı ve elleri kelepçeli şekilde götürülen Gays duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Bu tamamen siyasi bir gözaltıdır ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere aykırıdır" dedi.

Tahliyesine karar verildi

İsrailli hakim, Kudüs Valisi'nin 15 bin şekel kefalet ve 7 gün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Karara itiraz eden İsrailli savcı, hakimden delillerin sunulması için süre talep etti. Savcının talebi kabul edildi.

Bir savunma avukatı, İsrail'in Kudüs'teki sembol isimleri hakaret amaçlı gözaltına alarak Filistin'in Kudüs'teki siyasi varlığını yok etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA