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Dünya
AA 10.06.2024 10:08

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü, pek çok Filistinli yaralandı.

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 248. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı bölgelerine şiddetli saldırlar düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail savaş uçaklarının vurduğu evde 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile Ebulacin kentlerine karadan top atışlarıyla eş zamanlı olarak hava saldırıları düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail hücumbotlarından Gazze kenti kıyısındaki bölgelere yoğun şekilde ateş açılırken, İsrail topçuları da Gazze kentindeki Ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerini vurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinlinin öldürüldüğünü, 84 bin 494 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

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