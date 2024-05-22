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Dünya
AA 22.05.2024 16:01

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 35 bin 709'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 62 artarak 35 bin 709'a yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 35 bin 709'a çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 229 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "6 katliam" gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 62 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 138 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 35 bin 709'a, yaralı sayısı 79 bin 990'a yükseldi.

Cenazelere ulaşılamıyor

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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