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Dünya
AA 22.05.2024 15:59

Rusya: Donetsk bölgesinde Kleşçeyevka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Kleşçeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Rusya: Donetsk bölgesinde Kleşçeyevka yerleşim birimini ele geçirdik
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kleşçeyevka (Klişçiyivka) yerleşim birimini kurtardı." denildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince 34 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 498 İHA, 523 hava savunma füze sistemi, 16 bin 121 tank ve zırhlı araç, 1307 çok namlulu roketatar, 9 bin 740 obüs ve havan topu ile 21 bin 915 özel askeri araç imha edildi."

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