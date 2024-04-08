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Dünya
AA 08.04.2024 14:43

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 33 bin 207'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 207'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 33 bin 207'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 185 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli daha hayatını kaybetti, 47 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 207'ye, yaralı sayısı da 75 bin 933'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

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