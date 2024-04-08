Fransa ve İngiltere'den "Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz" uyarısı

Sejourne ve Cameron, The Telegraph gazetesi için kaleme aldıkları ortak makalede, Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında imzalanan dostluk antlaşması Entente Cordiale'in 120. yıl dönümü kapsamında ortak işbirliklerine de değinen bakanlar, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı destekleme konusunda diğer ülkelere çağrıda bulundu.

Bölgeye yardımların artırılması gerektiğini vurgulayan Sejourne ve Cameron ortak makalelerinde, "Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz. Ukrayna'yı desteklememenin bedeli, Putin'i püskürtmenin bedelinden çok daha fazla olacak." ifadesini kullandı.

Rusya'yı mağlup etmek için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen ikili, "tüm dünyanın izlediğini ve Ukrayna'yı destekleme konusunda başarısız olunduğu takdirde (kendilerini) yargılayacağını" ifade etti.