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Dünya
AA 08.04.2024 13:33

Kremlin: Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırıları çok tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları "tehlikeli bir kışkırtma" şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Kremlin: Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırıları çok tehlikeli
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları değerlendirdi.

Santraldeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) çalışanların söz konusu saldırılara şahit olduğunu belirten Peskov, saldırıların, tehlikeli bir kışkırtma olduğunu söyledi.

Peskov, saldırılara ilişkin Ukrayna'yı suçlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından dün yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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