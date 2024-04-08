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Dünya
AA 08.04.2024 13:39

Avustralya: İsrail'in WCK çalışanlarının öldürülmesine dair açıklaması tatmin edici değil

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının ölümü hakkındaki açıklamasının "tatmin edici" olmadığını söyledi.

Avustralya: İsrail'in WCK çalışanlarının öldürülmesine dair açıklaması tatmin edici değil
[Fotograf: AP]

Albanese, ABC News'a verdiği mülakatta, aralarında Avustralyalı Lalzawmi Zomi Frankcom'un da bulunduğu WCK çalışanlarının hayatını kaybettiği 1 Nisan'daki İsrail saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in WCK çalışanlarının ölümüyle ilgili yaptığı açıklamanın "yeterli olmadığını" belirten Albanese, İsrail'in gelecekte benzer olayları önlemek için atacağı adımları konusunda daha fazla bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

Albanese, "Şu ana kadar yapılan açıklamaları tatmin edici bulmuyoruz. Bu bir trajedi. Hesap verebilirliğe ve koşullar hakkında tam şeffaflığa ihtiyacımız var." dedi.

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İsrail'in saldırı soruşturmasını incelemesi için emekli hava kuvvetleri mareşalinin görevlendirildiğini ve İsrail'den tam işbirliği beklediğini aktaran Albanese, bu kişinin soruşturmanın yeterliliği hakkında hükümete bilgi vereceğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Albanese 2 Nisan'da, İsrail'in saldırıya ilişkin bütün sorumluluğu üstlenmesini talep etmişti.

World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." demişti.

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