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Dünya
AA 04.04.2024 20:58

İsrailli gazeteci Levy: WCK çalışanlarını taşıyan konvoy kasıtlı vuruldu

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy​​​​​​​, İsrail'in Gazze'de düzenlediği ve sonucunda World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının öldüğü olayın "doğrudan bir saldırı" olduğuna işaret etti.

İsrailli gazeteci Levy: WCK çalışanlarını taşıyan konvoy kasıtlı vuruldu
[Fotograf: AA]

BBC'ye konuşan İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı Levy, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan yardım kuruluşunun personelinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

WCK ekibinin saldırı esnasında kuruluşun logosunu taşıyan araçlarda bulunduğunu ve konvoyun İsrail ordusunun bilgisi dahilinde hareket ettiğini hatırlatan Levy, bunun "hata"dan ziyade "doğrudan bir saldırı" olduğunu savundu.

Levy, WCK personelini taşıyan konvoya yönelik saldırının "kasıtlı" olduğuna işaret ederek, "Araçların tepesinde kuruluşun logosu mevcutken nasıl bir hata olabilir? Fotoğrafları gördünüz, tepelerinde kocaman logolar vardı" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "büyük bir hata" olarak nitelediği saldırının kasıtlı olmadığını savunarak, "Çok açık olmak istiyorum; hava saldırısı WCK yardım çalışanlarına zarar verme niyetiyle gerçekleştirilmedi. Bu, geceleri çok karmaşık koşullardaki bir savaş sırasında yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi." ifadelerini kullanmıştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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