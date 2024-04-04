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Dünya
AA 04.04.2024 20:36

Somali'de hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği tespit edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki yardım çalışanından birinin Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.

Somali'de hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.

Mogadişu'daki patlamada Türk vatandaşı Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

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