Somali'de hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği tespit edildi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki yardım çalışanından birinin Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.
Mogadişu'daki patlamada Türk vatandaşı Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.