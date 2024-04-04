Somali'de hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimliği tespit edildi

Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.

Mogadişu'daki patlamada Türk vatandaşı Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.