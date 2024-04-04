Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2024 20:51

BM: Gazze'ye deniz koridoruyla yardım çalışmalarına dahil olmamız için şartlar var

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye deniz koridoruyla yardım sevkiyatına dahil olmak için yardım dağıtımının artması ve "prensipli, güvenli, sürdürülebilir, tarafsız" olması gerektiğini bildirdi.

BM: Gazze'ye deniz koridoruyla yardım çalışmalarına dahil olmamız için şartlar var

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'ye deniz koridoruyla yardım sevkiyatına BM'den yardım isteneceğine ilişkin haberler hakkında konuşan Dujarric, ilgili haberleri gördüklerini söyledi.

Dujarric, BM'nin söz konusu koridora katılımı için Gazze'de insani yardım ajanslarıyla anlaşma sağlanması ve temel şartların karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Temel şartları "prensipli, güvenli, sürdürülebilir, tarafsız ve miktar olarak artmış" yardım dağıtımı olarak sıralayan Dujarric, konuya ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Mart'ta yaptığı konuşmada, Amerikan ordusuna, insani yardım ulaştırmak iddiasıyla Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye insani koridorun ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortaklığında açılacağı ve çalışmaların İsrail ile işbirliğinde yürütüleceği bildirilmişti.

İsrail'in hedeflerini belirlemede yapay zeka kullanımı

Dujarric, İsrail'in Gazze'de hedeflerini yapay zekayla belirlediğine ilişkin haberler hakkında da bunları gördüklerini ancak teyit etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

"Ancak gördüğümüz kadarıyla bu örnekler BM Genel Sekreterinin daha önce endişesini dile getirdiği konuları kapsıyor" diye konuşan Dujarric, bunun yapay zekanın gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnek teşkil edebileceğini söyledi.

Dujarric, aynı zamanda bu ihtimalin üye ülkelerin bir araya gelerek yapay zeka teknolojisinin kullanımına ilişkin çerçeve oluşturmasının önemine işaret ettiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tutumunun net olduğunu, küresel mutabakat çağrısında bulunduğunu anımsatan Dujarric, söz konusu teknolojilere sahip devletlerin ve özel sektörün insanlığı tehlikeye atmayacak şekilde mutabakata varması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Hamas yetkilisi: İsrail ile müzakerelerde ilerleme kaydedilmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Georgieva
22:06
ABD, 7 WCK çalışanının öldürüldüğü gün İsrail'e yeni askeri yardımı onayladı
21:59
Netanyahu'dan İran'a tehdit: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar vereceğiz
21:46
Çavuşoğlu Azerbaycan'da temaslarda bulundu
21:40
ABD'de işten çıkarmalar 14 ayın en yüksek seviyesinde
21:27
Bakanlar Kacır ve Bolat Ankara'daki yangın sahasını ziyaret etti
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ