Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.07.2024 18:00

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada "Savt El-Aksa Radyosu Program Müdürü, meslektaşımız Gazeteci Muhammed Abdullah Mişmiş, şehit oldu" denildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırıların başından bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 160'a yükseldiği aktarılan açıklamada, Mişmiş'in hangi saldırıda öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrailli Bakan'dan "Gazze-Mısır sınırından çekilirsek hükümeti deviririz" tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
19:13
Bağdat'taki Şorca Çarşısı'nda yangın çıktı
18:34
Borsa günü rekorlarla kapandı
18:32
Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
18:26
LGS tercih süreci yarın sona erecek
19:08
İsrail, Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait okulların yüzde 70'ini vurdu
Ankara'da günlük yaşam
Ankara'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
Gazze Hiroşima'dan beter halde
Gazze Hiroşima'dan beter halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ