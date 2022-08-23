Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, Gazze'deki bakanlık binasında, İsrail'in ağustos başındaki saldırılarının bölgede yol açtığı tahribata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son verilere göre İsrail'in 5 Ağustos'ta başlayan ve üç gün süren son saldırısında Gazze Şeridi'nde orta ve hafif şekilde yaklaşık 2 bin konutun zarar gördüğünü aktaran Serhan, “Son saldırılarda 25 konut tamamen yıkıldı, 80 konut ise ciddi şekilde zarar gördü; kullanılamaz hale geldi” dedi.

İsrail'in önceki saldırılarında yıkılan ve henüz yeniden inşa edilmeyen konut sayısının yaklaşık 2 bin 300 olduğunu söyleyen Serhan, kısmi hasar gören ve yeniden inşa bedeli henüz tazmin edilemeyen 70 bin konut bulunduğuna işaret etti.

İsrail saldırılarının ardından Gazze'de yeniden inşa maliyetinin toplamda 1 milyar doları aştığını kaydeden Serhan, bu maliyetin 230 milyon dolarının konut sektörü, 800 milyon dolarının ise ekonomi, endüstri ve tarım sektörlerinde saldırılardan etkilenenlerin zararların telafisi için gerektiğini dile getirdi.

Abluka ve saldırılar bölgedeki işsizliği artırıyor

Filistinli Bakan Yardımcısı ayrıca İsrail'in 15 yılı aşkın süredir uyguladığı ablukanın ve bölgeye yönelik tekrarlanan saldırılarının Gazze'de işsizliğin ve yoksulluğun artmasına yol açtığına dikkati çekti.

Serhan, Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir kalkınmanın sağlanması için yaklaşık 2 milyar dolarlık ek bütçe gerektiğini söyledi.

Bakanlığın, yeniden imar ve kalkınmaya destek kapsamında bağışçılarla sürekli temas halinde olduğunu belirten Serhan, engellerin aşılacağını ve gelecekte hedefe ulaşılacağını umduklarını ifade etti.

Bakanlığın, daha önce bazı projeleri finanse etmek amacıyla ekonomik kalkınmayla ilgili bazı Arap makamlarıyla temasa geçtiğini aktaran Serhan, gerekli finansmanın sağlanamadığını kaydetti.

Serhan, İsrail'in bağışçıların fonlarının Gazze'ye ulaşmasını kasten engellediğini, bunun yanı sıra 2007'den bu yana Filistin'deki siyasi bölünmenin de yeniden imar sürecine gölge düşürdüğünü sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze ablukası ve bölgeye saldırıları

İsrail'in 16 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 365 kilometrekarelik alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor.

İsrail, Gazze'ye 16 yıl içinde 10'a yakın kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in saldırılarında aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da bulunduğu binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, son olarak 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemişti.

İsrail'in üç gün süren saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazlası yaralanmıştı.