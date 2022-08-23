Moskova'daki Ostankino Televizyon Merkezinde düzenlenen törene, Darya Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin ve yakınlarının yanı sıra ülkedeki bazı siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Dugin, kızının Rusya'yı çok sevdiğini, korkusuz olduğunu ve kendisini bir "savaşçı" olarak hissettiğini söyledi.

Dugin, "Darya, halkımız ve cephede olan Rusya için öldü. Bu cephe uzakta değil, burada, her birimizin içinde" ifadelerini kullandı.

Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Darya Dugina'ya ölümü sonrasında verilen cesaret nişanı ailesine takdim edildi.