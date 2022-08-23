Gladyatör filminde canlandırdığı karakterle Oscar ödülü kazanan Yeni Zelandalı oyuncu Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapta Türkiye'den övgüyle bahsetti.



Crowe, cevabında "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Daha önce Türkiye'de bulunmadıysanız gitmek için mutlaka bir plan yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Film çekimleri için Türkiye'de bulunmuştu

Ünlü aktör, Çanakkale Savaşları'nı konu alan ve tüm dünyada vizyona giren "The Water Diviner" filminin çekimleri için bir süre Türkiye'de bulunmuştu.

Türkçeye "Son Umut" olarak çevrilen filmde Crowe, üç oğlunu Çanakkale'ye gönderen ve savaştan dört yıl sonra oğullarını aramak için Türkiye'ye gelen Avustralyalı bir babayı canlandırmıştı.