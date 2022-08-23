BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Donetsk'teki Ukraynalı savaş esirlerinin, ilerleyen günlerde "uluslararası mahkemede" yargılanabileceğine dair bölgeden gelen raporları değerlendirdi.

Shamdasani, sosyal medyada yayılan bazı fotoğraf ve videolarda, Mariupol'deki bir orkestra salonuna demir kafesler kurulduğunun görüldüğünü aktararak bölgedeki gelişmeleri endişe verici bulduğunu kaydetti.

Uluslararası hukuk kapsamında savaş esirlerinin "muharip dokunulmazlığı"nın bulunduğunu ve silahlı çatışma sırasında savaş hukuku kapsamında yaptıklarından ötürü yargılanamayacağını belirten Shamdasani, "Esirlere başka türlü suçlar yöneltilmişse adil yargılanmaları temin edilmelidir." dedi.

Shamdasani, Rus yetkililer ve Ukrayna'daki Rus yanlısı silahlı grupların esirlere yönelik "savaş suçlusu", "Nazi" ve "terörist" gibi tanımlamalar yaptığına dikkati çekerek bu tür nitelendirmelerin masumiyet karinesine zarar verdiğini vurguladı.

Gözlemciler bölgeye serbest erişimde bulunmalı

Esirlerin yargılanması iddialarına ilişkin Moskova yönetimine çağrıda bulunan Shamdasani, bağımsız gözlemcilerin bölgedeki esirlerin tutulduğu yerlere serbest erişimde bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayınladığı görüntülü açıklamasında, Rus birliklerinin Mariupol'deki esirler için mahkeme kurması durumunda, Rusya ile herhangi bir müzakereye katılmayacağını belirtmişti.

Zelenskiy konuya ilişkin, "Mariupol’de işgalcilerin esiri olan savaşçılarımızın iğrenç ve saçma bir gösteri duruşması için hazırlandığına dair haberler var. Bu aşağılık göstermelik yargılama gerçekleşirse herhangi bir müzakere imkansız olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.