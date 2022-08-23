Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de koronavirüs salgını evlilikleri de vurdu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu raporuna göre, insanlar evlilikten ve yeni çocuk yapmaktan uzaklaştı.

Komisyonun açıklamasına göre COVID-19 Çin’de yeni evlilik ve doğumların azalmasında önemli bir faktör olarak öne çıktı. Ülkede de hala etkisini sürdüren salgın ve sıkı tedbirler bireylerin evlilik ve yeni çocuk gibi planlarının değişmesine neden oldu.

Salgının ekonomik olumsuzlukları toplumsal sorunları beraberinde getirdi. Eğitim ve çocuk bakım masrafları artınca bireyler evlilik ve çocuk sahibi olma planlarını erteledi.



Evlenmek isteyen birçok insan salgın nedeniyle düğün yapamadı. Planlarını ertelemek zorunda kaldılar. Salgın nedeniyle ayrı kalıp birbirlerini göremeyen çok sayıda çift de oldu.

Pekin yönetimi üçüncü çocuk izni verdi



Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi, Çin'i bir demografi kriziyle yüz yüze getirdi.



Nüfus artış hızındaki düşme eğilimi, geçen yıl Pekin yönetimini üçüncü çocuk izni vermeye itti. Ancak kişi başı doğurganlık oranı istenilen seviyede artmadı.

Ülkede bu yıl yeni doğan bebek sayısının on milyonun altında kalması bekleniyor. Şimdilerde evlenen ve çocuk sahibi olanlara, vergi indiriminden kira yardımlarına kadar yeni uygulamalar yolda.