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Dünya
AA 17.10.2023 06:40

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11 gündür sürüyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan çatışmanın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü. 2 bin 808 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 850 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11 gündür sürüyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynaklardan alınan bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

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Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor

İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 bin 808 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 850 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor.

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