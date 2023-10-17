İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Halhul beldesinde bir sanat okuluna baskın düzenleyen İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nden gelmiş birkaç işçinin 48 toprakları olarak bilinen bölgeyi terk etmelerini istedi.

Askerler ile yaşanan çatışmada, gerçek mermi ile yaralanan 3 kişiden biri olan Muhammed Nidal Milhim, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

60 Filistinli hayatını kaybetti

Baskın sırasında okula maddi hasar veren İsrail askerleri, orada bulunan 30 işçiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Halil kentinin Nimru, Ras el-Cura, Ebu Ketile, İsa ve el-Celde mahallelerine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, burada 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 60'a yükseldi.