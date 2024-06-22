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AA
HABER GİRİŞ
22.06.2024 12:30
, 22.06.2024 12:35
SON GÜNCELLEME
22.06.2024 12:35
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.
[Fotograf: Reuters]
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