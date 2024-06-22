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Dünya
AA 22.06.2024 12:07

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Assam eyaletinde yağışların neden olduğu sellerde 27 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 171 bin kişi yerinden edildi.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde 27 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]

Hindustan Times'ın Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumuna (ASDMA) dayandırdığı haberine göre seller, yaklaşık 390 bin kişinin yaşamını olumsuz etkiledi.

Afet Yönetim Kurumu yetkilileri, sellerde hayatını kaybeden 27 kişiden 7'sinin Karimganj bölgesinden olduğunu, Barpeta bölgesinden 7 yaşındaki çocuğun bulunduğu botun alabora olması sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Assam eyaleti yetkilileri, 17 bölgede 245 geçici yardım kampının kurulduğunu kaydetti.

Yetkililer, yerlerinden edilen yaklaşık 171 bin kişiden 15 bin 160'ının geçici yardım kamplarına yerleştirildiğini belirtti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinin (IMD) açıkladığı verilere göre Assam eyaletine 1-19 Haziran'da mevsim normalinin yüzde 50 üzerinde yağış düştü.

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