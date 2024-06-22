İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırıda yaralanan 1 İsrailli öldü

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, İsrail vatandaşının vurulduktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin bölgeye neden girdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordu radyosunda yer alan haberde ise saldırının "ırkçı" arka plana sahip olduğu iddia edildi.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde de Kalkilya'da kimliği belirlenemeyen kişilerin İsraillilere ateş açıp kaçtığı ifade edildi.

Olayın "İslami Cihad Hareketinin iki üyesinin Kalkilya'da İsrail ordusunun kurşunlarıyla öldürülmesinden az bir süre sonra" gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin saldırganları aradığı kaydedildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenlemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti.