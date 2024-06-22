Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Refah'taki ofisinin zarar gördüğü saldırıyı kınadı

ICRC, Refah saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Cuma günü öğleden sonra ICRC'nin Refah'ın batısındaki ofisinin birkaç metre yakınına ağır kalibreli mermiler düştüğü" ifade edilen açıklamada, saldırıda ICRC çalışanları ve aileleri de dahil olmak üzere yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı çadırların yakınında bulunan ofisin zarar gördüğü belirtildi.

Bu saldırı sonucu ICRC'nin bölgedeki hastanesine en az 22 ölü ve 45 yaralı getirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, çatışmanın taraflarınca konumları bilinen ve ICRC amblemi taşıyan insani tesislerin yakınlarına ateş açılmasının Kızılhaç çalışanlarının ve sivillerin hayatını tehlikeye attığı belirtildi ve bu tür saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi.

Son günlerde buna benzer tehlikeli olayların yaşandığı ve Kızılhaç binalarına kurşun isabet ettiği belirtilen açıklamada, çatışmanın taraflarının, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere ve insani faaliyetlerde bulunan kurumlara zarar vermemek için önlem alması gerektiği vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.