Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.06.2024 05:31

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Refah'taki ofisinin zarar gördüğü saldırıyı kınadı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusunun dün Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda ICRC ofisinin zarar gördüğünü belirtti ve saldırıyı kınadı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Refah'taki ofisinin zarar gördüğü saldırıyı kınadı

ICRC, Refah saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Cuma günü öğleden sonra ICRC'nin Refah'ın batısındaki ofisinin birkaç metre yakınına ağır kalibreli mermiler düştüğü" ifade edilen açıklamada, saldırıda ICRC çalışanları ve aileleri de dahil olmak üzere yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı çadırların yakınında bulunan ofisin zarar gördüğü belirtildi.

Bu saldırı sonucu ICRC'nin bölgedeki hastanesine en az 22 ölü ve 45 yaralı getirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, çatışmanın taraflarınca konumları bilinen ve ICRC amblemi taşıyan insani tesislerin yakınlarına ateş açılmasının Kızılhaç çalışanlarının ve sivillerin hayatını tehlikeye attığı belirtildi ve bu tür saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi.

Son günlerde buna benzer tehlikeli olayların yaşandığı ve Kızılhaç binalarına kurşun isabet ettiği belirtilen açıklamada, çatışmanın taraflarının, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere ve insani faaliyetlerde bulunan kurumlara zarar vermemek için önlem alması gerektiği vurgulandı.

İsrail Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü
İsrail Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
Heniyye: Gazze'de ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:38
Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 2 çocuk öldü
04:31
Heniyye: Gazze'de ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız
03:24
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
02:54
Kontrollü şekilde patlatılan şüpheli valiz boş çıktı
02:17
Mardin'de 5 ayrı noktada çıkan anız yangını söndürüldü
01:23
Akçakoca sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı
El Salvador'u sel vurdu: 15 ölü
El Salvador'u sel vurdu: 15 ölü
FOTO FOKUS
Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ