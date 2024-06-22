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Dünya
AA 22.06.2024 12:10

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 551'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 37 bin 551 oldu.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 551'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 120 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 258 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralı sayısının 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı dile getirildi.

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