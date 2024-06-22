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Dünya
AA 22.06.2024 12:05

Dünya'ya dönüş dördüncü kez ertelendi

Boeing'in iki Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

Dünya'ya dönüş dördüncü kez ertelendi

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, haziranın başında ISS'e ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, 2 Temmuz'a kadar istasyonda kalmaya devam edecek.

NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini duyurdu.

Böylece Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, ertelemelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini, Starliner'ın ISS'e kenetlenmiş durumda yörüngede iyi performans sergilediğini aktardı.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

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