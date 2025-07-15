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Dünya
AA 15.07.2025 16:55

İsrail'in Gazze'deki saldırısında enkazda kalan aynı aileden 14 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir evi hedef aldığı saldırıda, enkaz altında kalan aynı aileden 14 kişiye ulaşmak için yoğun çalışmalar yapılıyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırısında enkazda kalan aynı aileden 14 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Gazze’deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Zarka bölgesinde düzenlediği saldırıda, "Arafat" ailesine ait evi, sakinlerinin üzerine yıktığını belirtti.

Enkazdan bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Basal, ancak ailenin geri kalan fertlerinin hala enkaz altında olduğu ve sayılarının 14 olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Sivil Savunma kurumundan yapılan başka bir açıklamada ise İsrail’in tahliye edilmesini istediği ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Tuffah Mahallesi’ne giriş için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) aracılığıyla koordinasyon sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’ne bağlı Zarka bölgesine girişlerine izin vermesinin ardından sivil savunma ekiplerinin Arafat ailesine ait evin enkazında kalanları aramaya başladığı" ifade edildi.

Açıklamada gerekli arama-kurtarma ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle ciddi zorluklar yaşandığı vurgulandı.

Filistinli aktivistler ve bazı sosyal medya kullanıcıları üzerinden Arafat ailesinden bir kadının, yalnızca başı ve avuç içi görünür şekilde enkaz altında kaldığı ve acı içinde inlediği görüntüleri paylaşıldı. Ancak ağır beton yığınlarının altında kalan kadının kurtarılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

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