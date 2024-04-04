İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda en az iki Filistinlinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bulunan Sultan Mahallesi'nde de bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu bildirildi.

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah'a da bir dizi hava saldırısı düzenlediği, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki bölgelerin topçu birlikleri tarafından hedef alındığı belirtildi.