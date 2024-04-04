Açık 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2024 04:39

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinin batısında bir eve düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda en az iki Filistinlinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bulunan Sultan Mahallesi'nde de bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu bildirildi.

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah'a da bir dizi hava saldırısı düzenlediği, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki bölgelerin topçu birlikleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

ETİKETLER
İsrail Katliam Soykırım
Sıradaki Haber
İran'da Devrim Muhafızlarına ait askeri tesisle iki karakola eş zamanlı saldırılar düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:33
Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı
05:29
Erbaş: Katliamın durması için her türlü çağrıyı yapmaya gayret ediyoruz
05:24
MGK bugün Beştepe'de toplanıyor
04:03
Manzarayı izlerken canından oluyordu: Mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı
03:08
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
02:57
Beykoz'da oylar yeniden sayılacak
Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçti
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ