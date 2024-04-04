İsrailli muhalif milletvekili, Şifa Hastanesi saldırısıyla ilgili sözleri üzerine Meclis'ten çıkarıldı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, muhalif milletvekili Cassif, Şifa Hastanesi baskını hakkında Meclis'te yaptığı konuşmada, "Hastanelerin hiçbir zaman savaş alanı olmaması gerekir. Küçük çocukların yanı sıra hasta, sağlık ekipleri ve tüm vatandaşları korumanın öncelikli mesele olması gerekir." ifadesini kullandı.

Meclis'teki aşırı sağcı milletvekilleri bu sözlere tepki göstererek Cassif'in konuşmasını kesmeye çalıştı.

Engellemelere rağmen konuşmasına devam eden Cassif, "Saldırıdan önce, savaşın korkusundan kaçan yerinden edilmiş binlerce Filistinli hastaneye sığınmıştı. Ancak savaş suçunun korkusu, onları hastanenin korumalı kapılarının içine kadar kovaladı." diye konuştu.

Cassif'in bu sözlerinden sonra ayağa kalkan aşırı sağcı vekillerin sesleri yükseldi. Meclis'teki korumalar oturum başkanının talimatıyla Cassif'i dışarı çıkardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise konuya ilişkin yayımladığı haberinde, İsrail Meclisi'nin, ülkesinin Gazze'ye saldırılarına karşı çıkan Cassif'in vekilliğini düşürmekte başarısız kalındığını savundu.