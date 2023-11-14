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Dünya
AA 14.11.2023 21:35

İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi
[Fotograf: AP]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail’in saldırılarında 198 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma çalışanı ile 51 gazeteci de öldürüldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 11 bin 320 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 650'sinin çocuk, 3 bin 145'inin de kadın olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısı 29 bin 200 ulaştı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişi yerinden edildi.

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İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, 1755'i çocuk olmak üzere 3 bin 600 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastane ile 52 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı ve 55 ambulans kullanılamaz hale geldi.

Şifa Hastanesi'ndeki elektrik kesintisi ve yakıt yetersizliği nedeniyle ameliyathanelerin de hizmet dışı kaldığı belirtilen açıklamaya göre, İsrail ordusu kuşattığı hastane yerleşkesinde hareket eden her şeyi hedef alarak son birkaç günde 40 kişiyi öldürdü.

İsrail, saldırılarıyla 72 camiyi tamamen yıktı ve 3 kilise ile 156 camiye de zarar verdi.

İsrail'in saldırılarında 42 bin konut yerle bir edildi, toplam 223 bin konut da hasar aldı. Bu sayı, Gazze Şeridi'ndeki tüm konutların yaklaşık yüzde 60'ına denk.

İsrail'in 255 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamaya göre, bunlardan 63'ü hizmet dışı kaldı ve 95 hükümet tesisi de yıkıldı.

Açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım itibarıyla Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen duracağı hatırlatıldı.

Gazze Şeridi'nde iletişim ve internetin kesilmesinin tehlikeli yansımaları ve korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, bu durumun, İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarının tamamen gizlenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

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