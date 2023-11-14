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Dünya
AA 14.11.2023 16:45

İsrail şimdi de bir hastanenin acil girişine göz yaşartıcı gaz attı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında bir hastaneye yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail askerleri, 7 Filistinliyi öldürdükten sonra Tulkerim kentinden çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, baskın sırasında Tulkerim Devlet Hastanesi'nin acil girişine yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, hasta ve sağlık ekiplerinin gazdan etkilendiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor
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Öte yandan, bölgede çalışan bir ambulansın İsrail ordusuna ait zırhlı askeri ciple durdurulduğu ve askerlerin ambulansı aradığı ojektife yansıdı.

İsrail Batı Şeria'daki şiddetini artırdı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki evlere ve çeşitli noktalara yoğun şekilde baskın düzenlemişti.

Askerler eşliğinde bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozerler, bölgedeki ana arterlerden El-Medaris Caddesi'nde altyapıya büyük zarar vermiş, iş makinesi, kentteki Kudüs Üniversitesi'nin bir bölümünü tahrip etmişti. İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracı da kampı havadan hedef almıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7'si Tulkerim'de, 1'i El Halil'de olmak üzere 8 Filistinliyi öldürdüğünü, 4'ü ağır 12 Filistinliyi yaraladığını duyurmuştu.

Gün boyunca devam eden baskın ve çatışmaların ardından İsrail ordusu bölgeden çekildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 196'ya yükseldi.

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