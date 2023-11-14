Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2023 15:56

İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor

İsrail ordusu Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri ve havan mermileriyle orduya ait noktalara saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılarının yapıldığı yerlerin İsrail güçlerince hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait bir altyapıyı vurduğu aktarıldı.

Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesi atma hazırlığında olan bir grubun da tank atışıyla hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Sıradaki Haber
Avustralyalı senatörün, Gazze'de öldürülenleri Senatoda anma girişimi engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru
16:49
Ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı
16:45
İsrail şimdi de bir hastanenin acil girişine göz yaşartıcı gaz attı
16:40
Park halindeki kamyonetin camını çaldılar
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı
16:28
Ambargolara karşı kurulan ASELSAN, 48'inci yaşını kutluyor
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ