İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor

Hamas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Gazze'deki "hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı" yönündeki açıklamalarının, "İsrail'in işlediği suçları kapatmak için Avrupa'nın uydurduğu bir kılıf" olduğunu belirtti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef aldığı ifade edildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binanın bombalanması sonucu ölenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırıları, yararlılara ve enkaz altındakilere ambulans ulaşmasını engelliyor

Filistin Kızılayı, Gazze'de bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları engellemesi ve hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki yaralılara ve enkaz altındakilere ulaşamadığını açıkladı.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail'in 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yenidoğan ve yaralıların tahliye edileceği güvenli bir yer bulunmadığını söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, İsrail tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce cesedin biriktiğini, bunun bir salgının ve gerçek felaketin habercisi olduğunu kaydetti.

UNRWA Gazze Direktörlüğü, yakıt tedarik edilmediği için insani operasyonlarının duracağını bildirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail güçlerinin, kuzeydeki Filistinlileri sürdüğü Gazze'nin güneyinde yer alan BM binasına düzenlediği son saldırının bölgede artık güvenli bir yer bulunmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediği için insani operasyonlar 48 saat içinde duracak. Gazze'ye 7 Ekim'den beri yakıt verilmiyor. İkisi de hayat kurtaracak: Hastane için mi yoksa temiz su için mi yakıt kullanılmalı, zor bir karar. Ne yazık ki bu farazi bir soru değil." ifadesini kullandı.

Hamas, İsrail'in Gazze'de gerçekte olmayan "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalıştığına dikkati çekerek, Filistinli savaşçıların İsrail ordusuna karşı nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 3 evin yıkıldığı, bir kişinin fosfor dumanından etkilendiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi içerisinden İsrail güçlerine ateş açıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu kaydedilerek, "İddiaları hastanenin daha fazla hedef alınmasını ve kuşatılmasını teşvik etmeye yönelik bariz bir girişim olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail, esir takası konusunu erteliyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in, esir takası konusunu ertelediğini belirtti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine operasyonlar düzenlemesiyle eşzamanlı olarak internet erişimi ve telefon iletişimini kestiği kaydedildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece boyunca düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 31 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze'de etkili olan sert rüzgar ve yağış, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin yaşama tutunmaya çalıştığı çadırları yıktı; bazılarında su baskınlarına yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı." açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: "Bize göre (diplomatik) geri sayım yok"

İsrail ordusunun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı.

Askerlerin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamayla yayınlanan videoda görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı iki üç hafta içinde uluslararası baskıların artacağını ama durmayacaklarını söyledi.

Cohen, "Bize göre (diplomatik) geri sayım yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 8 milyar dolar borçlandı

İsrail ordusu, topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki parlamento binasını işgal etti.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 30 milyar şekel (7,8 milyar dolar) borçlandığını duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve diğer Filistinli silahlı gruplarla sıcak çatışmaların yaşandığı kuzeydeki Lübnan sınırında işaret ederek, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönüllü göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.