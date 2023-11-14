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Dünya
AA 14.11.2023 20:56

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalardan kaçan binden fazla kişi Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla kişi komşu ülke Uganda'ya sığındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalardan kaçan binden fazla kişi Uganda'ya sığındı
[Fotograf: TRT Haber]

Uganda Kızılhaç Derneğinden yapılan açıklamaya göre, KDC'deki çatışmalar nedeniyle buradaki çok sayıda kişi evini terk etti.

Açıklamaya göre, KDC'de hükümet güçleri ile isyancı grup arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla kişi komşu ülke Uganda'ya sığındı.

Uganda'ya sığınanların, Bundibugyo bölgesine geçtiği kaydedilirken, sığınmacılara insani yardım sağlandığı duyuruldu.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı grupların saldırılarında binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Uganda, çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Ruanda, Burundi, Eritre ve Somali'den gelen 1,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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