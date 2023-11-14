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Dünya
AA 14.11.2023 20:30

Filistin Kızılayı, Gazze'ye gönderilen 155 tırlık yardımı teslim aldı

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ne gönderilen 155 tırlık insani yardım malzemesini Refah Sınır Kapısı'nda teslim aldığını ve İsrail ordusunun yakıt girişine yine izin vermediğini açıkladı.

Filistin Kızılayı, Gazze'ye gönderilen 155 tırlık yardımı teslim aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, Mısır Kızılayının gönderdiği 155 tırlık, gıda, su, insani yardım, ilaç ve tıbbi ekipman içeren yardımın Refah Kapısı'ndan teslim alındığını paylaştı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra "yakıt girişine yine izin vermediği" vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bölgede yakıt kalmaması nedeniyle artık yardımları alamayacağını açıklamasından sonra gelen 155 tırın son yardım olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den itibaren toplamda 1135 yardım tırının Gazze Şeridi'ne ulaştığını, bunun da günde ortalama 47 tıra denk geldiğini kaydetti.

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