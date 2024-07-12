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Dünya
AA 12.07.2024 06:40

İsrail'in Gazze katliamı sürüyor: Biri bebek 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail uçağı, Han Yunus'ta toplanan vatandaşları da hedef aldı.

İsrail'in Gazze katliamı sürüyor: Biri bebek 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait bir uçağın, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Ard el-Müftü bölgesinde bir evi bombaladığını belirtti.

Saldırıda biri bebek 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılırken, yaralıların, kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynaklar, hastaneye kaldırılanlar arasında ağır yaralı bir bebeğin de bulunduğunu dile getirdi.

Han Yunus saldırısında da ölenler ve yaralananlar var

Görgü tanıkları, bir İsrail savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağı civarında toplanan vatandaşları hava saldırısıyla hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölü ve yaralıların kentteki Nasır Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

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