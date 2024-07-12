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Dünya
AA 12.07.2024 00:09

Berlin’de Srebrenitsa'nın 29. yıl dönümünde Gazze’ye dikkat çekildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde İsrail'in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara dikkat çekmek için gösteri düzenlendi.

Berlin’de Srebrenitsa'nın 29. yıl dönümünde Gazze’ye dikkat çekildi
[Fotograf: AA]

Yüzlerce kişi "Srebrenitsa’dan Gazze’ye: Soykırımı inkar etmek de suçtur" sloganıyla Alexanderplatz Meydanı'nda toplandı.

Gösteriye katılanlar, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları ile üzerinde "Srebrenitsa 8372", "Filistin’de soykırımı durdurun", "Bizi asla öldüremeyecekler", "Srebrenitsa’dan Gazze’ye soykırımı durdurun" ve "1995-1996 Srebrenitsa, 1936’dan bugüne Filistin" yazan dövizler taşıdı.

Berlin’de Srebrenitsa'nın 29. yıl dönümünde Gazze’ye dikkat çekildi

"8 bin 300'den fazla Boşnak acımasızca öldürüldü"

"Gazze’de soykırımı durdurun", "Gözerinizi açın kadınlarımız ölüyor", "Filistin’e özgürlük" ve "Siyonizm suçtur" sloganlarının atıldığı gösteride babası Boşnak, annesi Hırvat olan Kiki adlı gösterici yaptığı konuşmada 8 bin 300'den fazla Boşnak'ın birkaç gün içinde acımasızca öldürüldüğünü hatırlatarak, "Ancak Sebrenica, Temmuz 1995'te yaşananlardan çok daha fazlasıdır. Bu soykırımdan daha fazlasıdır. Tıpkı (Gazze’de) 7 Ekim'de başlamadığı gibi, Bosna kuşatması da 1992'de başladı" dedi.

Kiki, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail'in saldırılarını "ihtilaf" veya "iç savaş" olarak görenleri eleştirerek bunun "Yugoslavya savaşı" olmadığını kaydetti.

Berlin’de Srebrenitsa'nın 29. yıl dönümünde Gazze’ye dikkat çekildi

Söz konusu ifadelerin Gazze ile ilgili olarak kullanıldığını fakat önemsiz ve göreceli terimler olduğunu vurgulayarak, "Yani, soykırım, acımasız bir saldırı savaşı, 75 yılı aşkın bir süredir Filistin'i işgal eden, insanları öldüren ve yerlerinden süren işgalci bir güç yerine 'Orta Doğu ihtilafından' konuşuluyor" sözlerini kullandı.​​​​​​​

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Almanya Bosna Hersek Filistin Devleti Gazze Soykırım Srebrenitsa
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