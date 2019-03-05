İsrail'in inşa ettiği ayrım duvarı yakınlarındaki Ayide mülteci kampında yaşayan Ekrem Vara, bölgede Filistinli gençlerle İsrailli askerler arasında yaşanan çatışmalardan dolayı işlettiği antika dükkanını kapatmak zorunda kalan bir sanatçı.

Ekrem Vara, hayatını idame ettirebilmek için ise farklı bir yöntem bulmuş.

Vara şimdi, dükkanının önüne düşen gaz bombalarını dünyanın dikkatini Filistinlilerin çektiği zulüm ve baskıya yöneltmek için hediyelik eşya ve aksesuarlara dönüştürüyor.

Vara, İsrailli askerlerin bölgede çok fazla kullandığı gaz bombalarının dikkate değer oranda alüminyum barındırdığını fark ettiğini söyledi.

Gaz bombalarından aliminyumu ayırdığını belirten Vara, Filistin haritası, ayrım duvarı karşıtı levhalar gibi hediyelik eşyalar yapmaya başladığını anlattı.

Gaz bombasından alüminyumu ayırmak ise, uzun vakit alıyor. Ekrem Vara, zehirli gazın temizlenmesinin bazen 10 günü bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Al Quds al Arabi