Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için kurulan özel mahkemelerin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 282 kişinin tutuklandığını aktaran Devletabadi, söz konusu şüphelilerden 29'unun döviz piyasalarında usulsüzlük ve manipülasyon, 13 kişinin de petrokimya sektöründe yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

860 kişiye yurt dışına çıkış yasağı

Otomobil ithalatında yolsuzluk ve usulsüzlüğe karıştıkları gerekçesiyle 20 kişinin tutuklu durumda olduğunu açıklayan Devletabadi, 860 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu ifade etti.

Başsavcı, Gümrük Müdürlüğü'nde yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili de 4 kişinin tutuklandığının bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA