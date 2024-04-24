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Dünya
AA 24.04.2024 14:14

İsrail'in 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 262 kişi hayatını kaybetti

srail ordusunun 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 79 artarak 34 bin 262'ye yükseldi.

İsrail'in 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 262 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 201 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 79 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 262'ye, yaralı sayısının da 77 bin 229'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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