Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'deki orman yangınlarının neden olduğu felaketin ardından İsrail halkı yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini gönderiyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hait, sosyal medyada yer alan "İsrail'in yangına karşı Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğu ancak Ankara'nın bunu geri çevirdiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Yangınların başlamasının ardından Türk yetkilerle konuştuklarını belirten Hait, zaruri olması halinde İsrail'in yardım teklifinde bulunabileceğini sözlerine ekledi.

İsrail genelinde Kasım 2016'da yaşanan yangınlarla mücadele etmek için Türkiye bu ülkeye yangın söndürme uçağı göndermiş, dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bu desteğinden ötürü Ankara'ya teşekkür etmişti.