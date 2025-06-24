İsrail'den Tahran'a misilleme emri: Ateşkesin ihlal edildiği öne sürüldü

İsrail ordusunun İran'dan füze atıldığını iddia etmesi üzerine Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna Tahran'daki hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini belirtti.

Ateşkesi İran'ın füze ateşleyerek ihlal ettiğini öne süren Katz, İsrail hükümetinin ateşkesin her türlü ihlaline karşı sert biçimde karşılık verme politikası kapsamında, Başbakan Binyamin Netenyahu ile koordinasyon içinde İsrail ordusuna söz konusu emri verdiğini ifade etti.

Aynı şekilde, İsrail'de iktidar ve muhalefetten de İran'a yönelik saldırılara karşılık verilmesi çağrıları geldi.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, İran'dan füze atıldığı iddiaları üzerine, sosyal medya hesabından, "Tahran titreyecek." paylaşımı yaptı.

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ateşkes ilan ettikten 3 buçuk saat sonra İran'dan ateş açıldı. Sineye çekmemeli, geri durmamalıyız, anında karşılık vermeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ve İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru füze ateşlendiğini hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı önlediğini ileri sürmüştü. İran'dan füze saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.