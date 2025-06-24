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Dünya
AA 24.06.2025 10:42

İsrail ordusu, ateşkesin ardından İran'dan yeni füzeler atıldığını öne sürdü

İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra, İran’ın İsrail’e füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

İsrail ordusu, ateşkesin ardından İran'dan yeni füzeler atıldığını öne sürdü

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

"İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeler nedeniyle" sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Hafya başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

İsrail basını, İran'dan 2 füze fırlatıldığını ve bunların hava savunma sistemlerince ima edildiğini iddia etti. Haberde ayrıca İsrail'in kuzeyinde herhangi bir isabet olmadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu bir süre sonra halka sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından tek taraflı, "İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını" duyurmuş, sabah saatlerinde ateşkesin başladığını ifade etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Trump'ın açıkladığı İran ile ateşkesi kabul ettiği duyurulmuştu.

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