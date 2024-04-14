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Dünya
AA 14.04.2024 19:03

İsrail'den İran’a yaptırım talebi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, İsrail’e yönelik saldırısı sonrası İran’a karşı yaptırım uygulanmasını talep etti.

İsrail'den İran’a yaptırım talebi
[Fotoğraf: Getty]

Haiat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran’ın dün geceki hava saldırısına ek olarak İsrail’e yönelik “Irak’taki milisler, Yemen'deki Husiler ve Lübnan’daki Hizbullah tarafından da ek saldırılar yapıldığını” belirtti.

“İran’ın nükleer silaha sahip olmaması” gerektiğini savunan Haiat, “İran saldırganlığı için bedel ödemelidir” ifadelerini kullandı.

Haiat, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun “terör örgütü” olarak tanınması gerektiğini savunarak, İran’a yönelik füze alanı dahil olmak üzere “acı verici yaptırımlar uygulanması” talebinde bulundu.

⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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