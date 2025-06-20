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Dünya
AA 20.06.2025 13:14

İsrail'den İran'a tehdit: Tahran'ın tamamını boşaltın

İsrail Savunma Bakanı Katz, "İran’ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini" savundu

İsrail'den İran'a tehdit: Tahran'ın tamamını boşaltın

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